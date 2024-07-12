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Министр обороны Грузии находится в Армении с официальным визитом


12.07.2024   14:19


Министр обороны Грузии прибыл в Армению с официальным визитом.

В ходе визита запланированы двусторонние встречи Чиковани с министром обороны Армении Суреном Папикяном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Стороны подпишут план сотрудничества и наметят действия на текущий год.


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