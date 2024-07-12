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Министр обороны Грузии находится в Армении с официальным визитом
12.07.2024 14:19
Министр обороны Грузии прибыл в Армению с официальным визитом.
В ходе визита запланированы двусторонние встречи Чиковани с министром обороны Армении Суреном Папикяном и премьер-министром Николом Пашиняном.
Стороны подпишут план сотрудничества и наметят действия на текущий год.
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