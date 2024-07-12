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Армения и Грузия подписали план сотрудничества в сфере обороны на 2024 год


12.07.2024   17:59


Министры обороны Грузии и Армении Ираклий Чиковани и Сурен Папикян подписали план сотрудничества оборонных ведомств двух стран на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

Подписание документа состоялось в ходе официального визита грузинского министра в Ереван.

На встрече Чиковани и Папикян обсудили текущие вопросы сотрудничества Грузии и Армении в сфере обороны и планы на будущее.

По информации пресс-службы, стороны акцентировали внимание на важности дружественных отношений между соседними странами, мира и стабильности в регионе.

У Чиковани сегодня также запланирована встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.


Источник: Новости - Грузия
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