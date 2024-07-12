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Армения и Грузия подписали план сотрудничества в сфере обороны на 2024 год
12.07.2024 17:59
Министры обороны Грузии и Армении Ираклий Чиковани и Сурен Папикян подписали план сотрудничества оборонных ведомств двух стран на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Подписание документа состоялось в ходе официального визита грузинского министра в Ереван.
На встрече Чиковани и Папикян обсудили текущие вопросы сотрудничества Грузии и Армении в сфере обороны и планы на будущее.
По информации пресс-службы, стороны акцентировали внимание на важности дружественных отношений между соседними странами, мира и стабильности в регионе.
У Чиковани сегодня также запланирована встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.
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