

Армения и Грузия подписали план сотрудничества в сфере обороны на 2024 год

12.07.2024 17:59





Министры обороны Грузии и Армении Ираклий Чиковани и Сурен Папикян подписали план сотрудничества оборонных ведомств двух стран на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.



Подписание документа состоялось в ходе официального визита грузинского министра в Ереван.



На встрече Чиковани и Папикян обсудили текущие вопросы сотрудничества Грузии и Армении в сфере обороны и планы на будущее.



По информации пресс-службы, стороны акцентировали внимание на важности дружественных отношений между соседними странами, мира и стабильности в регионе.



У Чиковани сегодня также запланирована встреча с премьером Армении Николом Пашиняном.



Источник: Новости - Грузия

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