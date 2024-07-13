

Жителей Грузии призвали к осторожности со звонками с неизвестных номеров

13.07.2024 16:12





Жителей Грузии призвали проявлять осторожность при поступлении звонков и сообщений с незнакомых номеров. Служба защиты персональных данных дает ряд рекомендаций, которые помогут защититься от мошенников.



По звонкам:



Не отвечать на звонки с номеров с нестандартными кодами или комбинациями цифр. Это может быть признаком мошенничества или спама.



Если вы пропустили звонок с такого номера, не перезванивайте обратно.

Будьте особенно осторожны с входящими из других стран, если вы не ожидаете таких звонков.



По сообщениям:

Внимательно проверяйте содержание сообщений, отправляемых на ваш номер или в мессенджерах. Нередко рассылками занимаются мошенники.



Не отвечайте на подозрительные сообщения и не переходите по подозрительным ссылкам. Они могут вести на вредоносные сайты или же использоваться для сбора персональных данных.



Будьте особенно осторожны с сообщениями о розыгрышах или конкурсах.



Общие меры безопасности:



Используйте надежные пароли для всех ваших учетных записей и приложений.



Активируйте двухфакторную аутентификацию (2FA), там. где это возможно.



Регулярно обновляйте свои пароли для повышения безопасности.



Советы по общению:

Не делитесь персональной информацией через телефон или интернет, если не уверены в надежности получателя.



Поделитесь этими рекомендациями с членами семьи для повышения общей безопасности.



В случае вопросов абоненты могут обратиться в Службу защиты персональных данных по номеру 2421000





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