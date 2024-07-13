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Жителей Грузии призвали к осторожности со звонками с неизвестных номеров


13.07.2024   16:12


Жителей Грузии призвали проявлять осторожность при поступлении звонков и сообщений с незнакомых номеров. Служба защиты персональных данных дает ряд рекомендаций, которые помогут защититься от мошенников.

По звонкам:

Не отвечать на звонки с номеров с нестандартными кодами или комбинациями цифр. Это может быть признаком мошенничества или спама.

Если вы пропустили звонок с такого номера, не перезванивайте обратно.
Будьте особенно осторожны с входящими из других стран, если вы не ожидаете таких звонков.

По сообщениям:
Внимательно проверяйте содержание сообщений, отправляемых на ваш номер или в мессенджерах. Нередко рассылками занимаются мошенники.

Не отвечайте на подозрительные сообщения и не переходите по подозрительным ссылкам. Они могут вести на вредоносные сайты или же использоваться для сбора персональных данных.

Будьте особенно осторожны с сообщениями о розыгрышах или конкурсах.

Общие меры безопасности:

Используйте надежные пароли для всех ваших учетных записей и приложений.

Активируйте двухфакторную аутентификацию (2FA), там. где это возможно.

Регулярно обновляйте свои пароли для повышения безопасности.

Советы по общению:
Не делитесь персональной информацией через телефон или интернет, если не уверены в надежности получателя.

Поделитесь этими рекомендациями с членами семьи для повышения общей безопасности.

В случае вопросов абоненты могут обратиться в Службу защиты персональных данных по номеру 2421000


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