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Жителей Грузии призвали к осторожности со звонками с неизвестных номеров
13.07.2024 16:12
Жителей Грузии призвали проявлять осторожность при поступлении звонков и сообщений с незнакомых номеров. Служба защиты персональных данных дает ряд рекомендаций, которые помогут защититься от мошенников.
По звонкам:
Не отвечать на звонки с номеров с нестандартными кодами или комбинациями цифр. Это может быть признаком мошенничества или спама.
Если вы пропустили звонок с такого номера, не перезванивайте обратно.
Будьте особенно осторожны с входящими из других стран, если вы не ожидаете таких звонков.
По сообщениям:
Внимательно проверяйте содержание сообщений, отправляемых на ваш номер или в мессенджерах. Нередко рассылками занимаются мошенники.
Не отвечайте на подозрительные сообщения и не переходите по подозрительным ссылкам. Они могут вести на вредоносные сайты или же использоваться для сбора персональных данных.
Будьте особенно осторожны с сообщениями о розыгрышах или конкурсах.
Общие меры безопасности:
Используйте надежные пароли для всех ваших учетных записей и приложений.
Активируйте двухфакторную аутентификацию (2FA), там. где это возможно.
Регулярно обновляйте свои пароли для повышения безопасности.
Советы по общению:
Не делитесь персональной информацией через телефон или интернет, если не уверены в надежности получателя.
Поделитесь этими рекомендациями с членами семьи для повышения общей безопасности.
В случае вопросов абоненты могут обратиться в Службу защиты персональных данных по номеру 2421000
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