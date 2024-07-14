

ФБР установило личность нападавшего на Трампа

14.07.2024 10:48





Федеральное бюро расследований (ФБР) США идентифицировало личность человека, участвовавшего в покушении на бывшего президента Дональда Трампа.



«ФБР установило, что субъект, участвовавший в покушения на бывшего президента Дональда Трампа, - 20-летний Томас Мэтью Крукс», — говорится в заявлении ФБР.



Федеральное бюро расследований призывает всех, у кого есть информация, фото или видеоматериалы, которые могут помочь расследованию, отправить их по электронному адресу FBI.gov/butler или позвонить по номеру 1-800-CALL-FBI.



Дональд Трамп был ранен в результате стрельбы во время встречи со сторонниками в штате Пенсильвания. Погиб один из участников встречи, двое участников тяжело пострадали. Погиб и сам стрелок, который был нейтрализован сотрудниками Секретной службы США.





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