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Межведомственные учения «Партнер 2024» завершились
15.07.2024 15:05
Организованные Национальной гвардией Сил обороны Грузии межведомственные учения «Партнер 2024» завершилось показательными учениями.
По данным пресс-службы Минобороны, учения были направлены на совершенствование и углубление межведомственной координации в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций.
«Показательные учения предусматривали предотвращение диверсионных действий и проведение соответствующих вспомогательных действий.
В «Партнере 2024» приняли участие военнослужащие Национальной гвардии и Сил специальных операций Сил обороны, а также представители соответствующих служб министерств внутренних дел, труда, здравоохранения и социальной защиты. К учениям были привлечены сотрудники военной полиции и представители волонтерских организаций. Поддержку межведомственным учениям оказали министерство образования, науки и молодежи и местные муниципалитеты оказали. В качестве наблюдателей на учениях присутствовали представители Сил территориальной обороны Польши и Добровольческих сил национальной обороны Литвы, а также Управления оборонного сотрудничества (ODC).
Учения в муниципалитетах Хелвачаури и Тетрицкаро проходили по сценарию, близкому к реальному в кризисных ситуациях. Показательные учения включали в себя действия по ликвидации пожара и наводнения по имитационному сценарию», — говорится в информации Минобороны.
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