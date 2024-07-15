

База данных ДНК будет создана на базе Национального бюро судебно-медицинской экспертизы

15.07.2024 16:28





На базе Национального бюро судебно-медицинских экспертиз имени Левана Самхараули будет создана база данных ДНК.



Соответствующие изменения будут инициированы на сегодняшнем заседании бюро парламента Грузии. Инициатива создания базы данных ДНК принадлежит МВД. По данным ведомства, ее создание направлено на предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, а также идентификацию пропавших без вести лиц.



Законопроект определяет лиц, подлежащих профилированию биологического образца. В частности, с учетом проекта обязательным будет профилирование биологических образцов обвиняемых и осужденных для регистрации в базе данных ДНК. В базе данных ДНК также отражены генетические профили, определенные от лица, трупа, места преступления или другого материального объекта на стадии расследования уголовного дела.



Согласно законопроекту, в базе данных ДНК будет разрешено регистрировать генетический профиль любого человека с его согласия.



Законопроект также определяет условия хранения генетического профиля. С учетом проекта генетический профиль сохраняется в течение следующего срока: для лица, осужденного за особо тяжкое преступление, — в течение 75 лет; за тяжкое преступление – 50 лет; за менее тяжкое преступление — 30 лет; за рецидив — 75 лет; Для несовершеннолетнего осужденного: за особо тяжкое преступление — 30 лет; за тяжкое или менее тяжкое преступление — десять лет; за повторное преступление — 75 лет. В случае смерти человека его генетический профиль будет храниться в течение десяти лет после его смерти.





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