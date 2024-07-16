

Армения начинает очередные военные учения с США

16.07.2024 15:47





По словам министра обороны Армении Сурена Папикяна, военные учения «Eagle Partner» направлены на повышение оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях.



В них участвуют армянские миротворческие силы, военнослужащие армии США в Европе и Африке и Национальная гвардия Канзаса.



Пока точно неизвестно, сколько военнослужащих примут участие в учениях, которые продлятся с 15 июля по 24 июля.



Напомним, в результате политики правящей партии «Грузинская Мечта» США в этом году на неопределенный срок отменили масштабные многонациональные военные учения с Грузией "NOBLE PARTNER", которые проводились с 2016 года.

Пентагон в своем решении отмечает, что это решение было вызвано "ложными обвинениями правительства Грузии в адрес США и других западных организаций в том, что они оказывают давление на Грузию, чтобы та открыла второй фронт против России, чтобы ослабить давление на Украину и участвуют в попытках государственного переворота".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





