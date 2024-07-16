

В прошлом году в Грузии пропали без вести 149 человек

16.07.2024 15:55





В прошлом году в Грузии пропали 149 человек, из них найдены 89, в том числе 16 - скончавшимися - до сих пор считаются пропавшими без вести 60 лиц.



Статистика пропавших в 2023 году по регионам следующая: Тбилиси – 54, найдены 35; Квемо Картли — 6, найдены 4; Кахети – 21, найдены 17; Шида Картли - 7, найден 1; Самцхе-Джавахети - 2, найдены 2; Гурия – 5, найдены 3; Мцхета-Мтианети - 6, найден 1; Имерети, Рача-Лечхуми, Квемо Сванети — 20, найдены 4; Самегрело - Земо-Сванети — 24, найден 21; Аджария – 4, найден 1; Абхазия 0.



Среди пропавших в 2023 году больше всего - 65 человек (35 найдены; 10 скончались) относятся к возрастной категории 25-45 лет; до 18 лет – 17 лиц (11 найдены, 0 скончавшихся); 18-24 года - 13 (9 найдены; 1 умер); 45-60 лет - 35 (14 найдены; 1 скончался); старше 60 лет – 19 (4 найдены; 4 скончались).



Среди пропавших в прошлом году граждан 135 человек - граждане Грузии (найден 81, скончались 15), а 14 - иностранцы (найдены 8, скончался 1).



Кроме того, по статистическим данным МВД, в 2023 году также были найдены 46 лиц, пропавших в прошлом, в 1973-2022 годах.



Что касается суммарных данных с 1 января 1973 года по 31 декабря 2023 года, то всего за этот период в Грузии пропал 6571 человек. За тот же период из них были найдены 5549 человек, а 1022 человека остались ненайденными.





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