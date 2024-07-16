

Пресс-спикер Пентагона: Причиной отмены учений «Достойный партнер» стали антиамериканские «ложные заявления» официальных лиц Грузии

16.07.2024 21:03





Пресс-спикер Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил в интервью «Голосу Америки», что одной из причин отсрочки Соединенными Штатами военных учений «Достойный партнер» «на неопределенный срок» были ложные заявления ряда грузинских официальных лиц о том, что США пытались нагнетать напряженность в регионе.



В частности, он заявил: «к сожалению, принято решение отложить эти учения, об их отмене, в связи с тем, что мы стали свидетелями очень тревожной риторики, которая подразумевает ложные заявления, как будто Соединенные Штаты Америки намеренно пытались эскалировать напряженность в регионе, что абсолютно не соответствует действительности». Кроме того, он отметил, что «Россия — это тот, кто пытается нагнетать напряженность».



Пресс-спикер Райдер заявил, что США «продолжают искать пути двусторонних отношений с Грузией». Он также отметил, что США ценят партнерство с Грузией, добавив, что «они (Грузия) играют важную роль в регионе, и мы продолжим фокусироваться на этом».



5 июля Министерство обороны США объявило о переносе военных учений «Достойный партнер», запланированных с 25 июля до 6 августа этого года в Грузии, «на неопределенный срок». Данные военные учения проводятся с 2016 года. Согласно официальному сообщению, указанное решение американская сторона приняла в результате объявления о комплексном пересмотре двусторонних отношений между США и Грузией.





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