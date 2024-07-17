

Гражданин Грузии обвиняется в планировании массового убийства еврейских детей в США

17.07.2024 16:41





Гражданин Грузии обвиняется в создании неонацистской экстремистской группировки в США — по данным следствия, он планировал «массовые убийство» в Нью-Йорке в канун Нового года.



Сообщение об этом, со ссылкой на прокуратуру по Восточному округу Нью-Йорка и Минюст США распространило Associated Press News.



Некий Михаил Чхиквишвили, ему 21 год, намеревался через своего помощника, переодетого в Санта Клауса, раздавать отравленные конфеты еврейским детям в Нью-Йорке, чтобы создать атмосферу террора.



Одновременно он подстрекал к совершению взрывов и поджогов.



Чхиквишвили был был арестован после попытки завербовать нового члена в группу, который оказался сотрудником ФБР, работавшим под прикрытием.



Бреон Пис, прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка, Мэтью Г. Олсен, помощник генерального прокурора отдела национальной безопасности Министерства юстиции, и Кристи М. Кертис, исполняющая обязанности помощника директора полевого отделения Федерального бюро расследований в Нью-Йорке (ФБР), объявили об аресте и предъявлении обвинений.



Следствие предполагает, что именно Чхиквишвили известен как «Командир Мясник» и предположительно возглавляет «Культ маньяков-убийц» — международную экстремистскую группировку, придерживающейся «неонацистской акселерационистской идеологии и пропагандирующей насилие и акты насилия в отношении расовых меньшинств, еврейской общины и других групп».



Предположительно, именно он распространял манифест под названием «Справочник хейтеров», в котором утверждал, что «убивает ради белой расы» и призывал других делать то же самое.



«Среди прочего, он призывал своих читателей совершать школьные расстрелы и использовать детей для совершения терактов -смертников и других массовых убийств, направленных против расовых меньшинств», — говорится в заявлении Минюста.



В частности, он описывал методы и стратегии совершения массовых «террористических атак», включая, например, использование транспортных средств для нападения на уличные фестивали, собрания, праздники и парады и многолюдные улицы.



Следствию известно, что он составил пошаговые инструкции для и руководства по созданию и смешиванию смертельных ядов и газов, планируя массовые отравления детей еврейского происхождения в Бруклине.



Чхиквишвили обвиняется по четырем пунктам, включая подстрекательство к преступлениям на почве ненависти и актам массового насилия.



По данным следствия, Чхикишвили приезжал в Нью-Йорк как минимум дважды в 2022 году и останавливался у своей бабушки по отцовской линии в Бруклине.



Через зашифрованные платформы обмена сообщениями Чхиквишвили писал членам группы, что нужно устроить теракты более масштабные, чем нападения Брейвика, который убил 77 человек в Норвегии в 2011 году. Также в рассказывал о том, что совершил убийства, когда жил в Бруклине, в 2022 году. Он хвастался, что «рад, что убил», и что он «убьет еще больше», но «сначала заставит других убивать».



В случая признания вины, Чхикишвили грозит 20 лет тюрьмы за подстрекательство к совершению насильственных преступлений, пять лет за сговор, 20 лет за распространение информации о создании и использовании взрывных устройств и пять лет за распространение сообщений угрожающего содержания.



Министерство юстиции США присвоило делу номер EDNY № 24-CR-286 (CBA).



Правоохранительные органы Грузии пока не комментировали сообщения американской стороны.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





