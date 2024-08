Дания разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по России

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке РасмуссенNews Oresund (CC BY 2.0)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право использовать датское оружие для ударов по инфраструктуре и военным объектам на территории России, заявил министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен.



«Оборона своей страны может включать в себя действия на территории агрессора. Если в рамках этого наступления целью становятся инфраструктура или военные объекты атакующей стороны, это полностью соответствует правилам войны. Нельзя установить ограничение, при котором оружие должно использоваться исключительно на территории Украины», — цитирует Расмуссена телерадиокомпания DR.



В минувшую среду правительство Дании объявило о новой программе военной помощи Украине на сумму около $117,45 млн (783 млн датских крон).



16 августа несколько осведомленных источников рассказали CNN, что Вашингтон запретил Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России в ходе вторжения в Курскую область. По их словам, позиция Вашингтона связана не с риском эскалации конфликта, а с тем, что у США ограничены запасы ракет, которые они могут предоставить Киеву. В связи с этим американские чиновники считают, что предоставленное оружие лучше использовать для ударов по объектам в оккупированном Россией Крыму.



Как писала ранее The Washington Post, после вторжения в Курскую область 6 августа Киев попросил у Вашингтона позволить ему задействовать ракеты ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые она использует для отражения атаки ВСУ. Однако Вашингтон отказал Киеву в этом.



Также Великобритания не разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow в ходе вторжения в Курскую область, писала газета The Telegraph. Однако, по данным The Times, британские министры «за кулисами» начали убеждать союзников позволить Киеву применять крылатые ракеты на свое усмотрение. При этом союзники опасаются, что это приведет к эскалации, отмечала The Times.



Ранее США дали согласие на удары по военным объектам на территории России с помощью ATACMS, но ограничили радиус их применения 100 км от границы, что не позволяет Киеву бить по российским аэродромам. В Пентагоне уточняли, что ВСУ могут бить из американского оружия «туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию».





