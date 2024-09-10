

Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции провели трёхстороннюю встречу

10.09.2024 19:19





В 2024 году трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана-Грузии-Турции прошла в городе Батуми. Министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова и министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера принял министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.



Коллеги рассказали об обстановке безопасности в регионе и существующих вызовах. На встрече стороны отметили важность трёхстороннего формата сотрудничества в укреплении безопасности и стабильности в регионе.



Ираклий Чиковани еще раз подтвердил готовность Грузии внести свой вклад в процесс продвижения мира и конструктивного сотрудничества на Южном Кавказе.



На встрече стороны обсудили проводимые реформы и планы на будущее в сфере обороны. Внимание было акцентировано на положительной динамике сотрудничества на стратегическом и рабочем уровнях. Было отмечено, что совместные учения, встречи на экспертном уровне и трехсторонние курсы еще больше сближают военнослужащих и повышают уровень их оперативной совместимости.



По итогам встречи министры обороны подписали трехсторонний министерский протокол и сделали совместные заявления. Ираклий Чиковани также провел двусторонние встречи со своими азербайджанскими и турецкими коллегами — генерал-полковником Закиром Гасановым и Яшаром Гюлером.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





