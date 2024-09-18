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В Грузии задержан нефтяной танкер под флагом Индии
18.09.2024 14:26
Сотрудники пограничной полиции задержали нефтяной танкер NAV DURGA, плавающий под флагом Индии, за нарушение правил судоходства в территориальных водах Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении капитана судна, являющегося гражданином Индии, было начато административное производство. Его оштрафовали на 50 тысяч лари.
В чем именно заключалось нарушение, в ведомстве не поясняют.
После выплаты штрафа кораблю разрешили свободно продолжать плавание.
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