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В Грузии задержан нефтяной танкер под флагом Индии


18.09.2024   14:26


Сотрудники пограничной полиции задержали нефтяной танкер NAV DURGA, плавающий под флагом Индии, за нарушение правил судоходства в территориальных водах Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении капитана судна, являющегося гражданином Индии, было начато административное производство. Его оштрафовали на 50 тысяч лари.

В чем именно заключалось нарушение, в ведомстве не поясняют.

После выплаты штрафа кораблю разрешили свободно продолжать плавание.


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