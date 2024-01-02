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На участке Хаиши – Ушгули запрещено движение отдельных видов автотранспорта
02.01.2024 11:44
Из-за снегопада и гололеда на участке км 70- км 185 (Хаиши – Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение прицепного, полуприцепного автотранспорта и автобусов вместимостью более 30 мест. На участке км 138 - км 185 (Местия – Ушгули) движение легкового автотранспорта разрешено с использованием цепей противоскольжения. Движение автотранспорта высокой проходимости (с двумя и более ведущими мостами) свободно.
На участке автодороги км1-км70 (Зугдиди-Хаиши) движение автотранспорта свободное.
Информацию распространяет Департамент автомобильных дорог.
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