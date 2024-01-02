

В Тбилиси ужесточили штрафы за движение крупногабаритного транспорта с нарушением установленного места или времени

02.01.2024 11:48





В пределах столицы ужесточена административная ответственность за движение транспорта с крупными габаритами с нарушением установленных муниципалитетом места и времени, также увеличены существующие штрафы.



С 1 января 2024 года вступил в силу закон, согласно которому в Тбилиси на автодорогах общего пользования движение транспортных средств категорий M3, N2 и N3 с нарушением места и времени, установленных муниципалитетом, в первом же случае влечет штраф - 1000 лари, а в случае повтора и в каждом последующем случае - в размере 3000 лари. В аналогичных случаях на лицо, осуществляющее экономическую деятельность с использованием крупногабаритного транспортного средства, будет наложен увеличенный на такую ​​же сумму штраф. До сих пор размер штрафа за данные нарушения определен в размере 100 лари.



Ограничение не будет распространяться на транспортные средства госучреждения, перемещающиеся в целях деятельности этого учреждения; на транспортные средства, которые имеют право использовать специальный проблесковый сигнал синего и красного цвета; на транспортные средства категории М3, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в пределах административных границ муниципалитета, также на транспортные средства категории М3, которые перевозят сотрудников, учащихся, студентов или воспитанников учреждений дошкольного и дошкольного образования, общеобразовательных, высших и профессионально-технических учебных заведений; также на те виды транспорта, разрешение на которые дает в соответствии с правилами, установленными тбилисским сакребуло юридическое лицо, основанное определенным им же структурным подразделением или муниципалитетом.





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