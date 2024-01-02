

Для стоматологических клиник задействованы новые стандарты

02.01.2024 15:41





Начали действовать новые стандарты для стоматологических клиник, согласно которым ужесточаются правила начала и оперирования стоматологической деятельности.



В частности, как известно, стоматологическое учреждение стало обязано обеспечить профилактическую иммунизацию сотрудников от гепатита В и скрининг на гепатит С раз в полгода. Кроме того, прописаны необходимые критерии по дезинфекции и управлению медицинскими отходами.



«Согласно изменению, для стоматологических учреждений обновлены, уточнены и более детально прописаны необходимые критерии профилактики инфекций, контроля, стерилизации-дезинфекции и обращения с медицинскими отходами.



Для лучшего управления процессом, стало обязательным выделение лица, ответственного за инфекционный контроль в учреждении. Стоматологическое учреждение становится обязано обеспечить профилактическую иммунизацию сотрудников против гепатита В и скрининг на гепатит С один раз в шесть месяцев.



Требования, определенные изменениями, с января 2024 года будут обязательными для существующих стоматологических кабинетов и клиник. Новые учреждения же смогут начать деятельность только при соблюдении этих стандартов», - говорится в информации Министерства здравоохранения.





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