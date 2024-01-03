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На участке дороги Хаиши-Ушгули введены ограничения движения автотранспорта
03.01.2024 11:09
Из-за снегопада и гололеда на участке км70 и км185 (Хаиши-Ушгули) автодороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение прицепного, полуприцепного автотранспорта и автобусов вместимостью более 30 мест, а движение остальных видов автотранспорта разрешено с использованием цепей противоскольжения.
Движение автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное.
На участке автодороги км1-км70 (Зугдиди-Хаиши) движение автотранспорта свободное.
Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог.
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