

На участке дороги Хаиши-Ушгули введены ограничения движения автотранспорта

03.01.2024 11:09





Из-за снегопада и гололеда на участке км70 и км185 (Хаиши-Ушгули) автодороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение прицепного, полуприцепного автотранспорта и автобусов вместимостью более 30 мест, а движение остальных видов автотранспорта разрешено с использованием цепей противоскольжения.



Движение автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное.



На участке автодороги км1-км70 (Зугдиди-Хаиши) движение автотранспорта свободное.



Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог.





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