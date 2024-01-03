

Forbes называет Тбилиси в пятерке лучших мест Евроы для встречи Нового года

03.01.2024 17:25





Издание Forbes называет 10 лучших мест Европы для встречи Нового года, в число которых входит и Тбилиси. Для составления рейтинга эксперты туризма опросили 11 963 человека из 112 стран. Первое место в рейтинге последние шесть лет подряд занимают острова Мадейра, второе место занимает испанский город Марбелья на побережье Альборанского моря, третье место – Лондон и четвертое место занимает столица Португалии Лиссабон.



Тбилиси находится на 5-м месте в рейтинге. Как пишет Forbes, столица Грузии привлекательна для путешественников, в отличие от Лондона и Парижа, гораздо выгодными ценами, безопасностью и упрощенным визовым режимом. Здесь упоминается, что Тбилиси – излюбленное место гурманов и любителей вина. Город красиво украшен к празднованию Рождества и Нового года, и такое настроение сохраняется до середины января. Также организуются новогодние концерты и рождественские ярмарки, что делает Тбилиси одним из самых красивых городов Европы.



В рейтинг также вошли Прага, Ибица, Сан-Мигель, Эдинбург и Порту.







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