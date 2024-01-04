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Дорога из Зугдиди в направлении Местия закрыта
04.01.2024 14:01
В муниципалитете Местия закрыт участок автодороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили из-за обрушения скальной массы. На этом участке дороги также участились камнепады.
Дорога была перекрыта вчера, 3 января, в вечерние часы. По данным Департамента автомобильных дорог, дорогу должны были открыть в 8 утра, однако работы по очистке еще продолжаются.
Водители по обе стороны этого участка трассы уже несколько часов ждут открытия дороги. По их словам, никакой информации о перекрытии дороги они заранее не имели и об опасности камнепада узнали когда уже прибыли на место.
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