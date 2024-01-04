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В Батуми от пиротехники пострадали 2 человека
04.01.2024 17:16
В предновогодние дни в результате взрыва пиротехники в Батуми пострадали как минимум 2 человека, сообщает информационное интернет-издание Batumelebi.
31 декабря в Международный госпиталь Батуми поступил 40-летний мужчина с множественными ожогами обеих рук. Пациент полностью потерял один палец, частично — второй. В настоящее время состояние мужчины удовлетворительное.
Также 30 декабря в Батумский медицинский центр доставили 25-летнего мужчину, пострадавшего в результате взрыва пиротехники. Он потерял один палец.
Ему также потребовалась помощь травматологов. Мужчина до сих пор находится на лечении в медицинском центре.
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