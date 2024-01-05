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Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП под Руиси


05.01.2024   17:37


ДТП произошло на центральной автомагистрали недалеко от села Руиси.

Грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом Гори-Агара-Хашури, после чего грузовик столкнулся с другим грузовиком, двигавшимся по трассе.

В результате аварии один человек погиб, четыре человека пострадали.

Пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи.

На месте мобилизована патрульная полиция.


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