

Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП под Руиси

05.01.2024 17:37





ДТП произошло на центральной автомагистрали недалеко от села Руиси.



Грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом Гори-Агара-Хашури, после чего грузовик столкнулся с другим грузовиком, двигавшимся по трассе.



В результате аварии один человек погиб, четыре человека пострадали.



Пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи.



На месте мобилизована патрульная полиция.





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