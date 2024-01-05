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Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП под Руиси
05.01.2024 17:37
ДТП произошло на центральной автомагистрали недалеко от села Руиси.
Грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом Гори-Агара-Хашури, после чего грузовик столкнулся с другим грузовиком, двигавшимся по трассе.
В результате аварии один человек погиб, четыре человека пострадали.
Пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи.
На месте мобилизована патрульная полиция.
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