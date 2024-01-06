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На некоторых дорогах Грузии действуют ограничения
06.01.2024 14:41
Департамент автомобильных дорог Грузии информирует об ограничениях на дорогах.
Согласно сообщению, из-за снегопада, гололеда и сложных метеоусловий ограничения и особые режимы передвижения введены на участках следующих автодорог: запрещено движение прицепного и полуприцепного автотранспорта: на участке Гудаури (Поста)-Коби автодороги международного значения Мцхета-Стефанцминда-Ларси; на участке км 94-км 147 (перевал-Паравани Ниноцминда) автодороги внутреннего государственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда; на дороге внутреннего значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Схмери-Шкмери-Зудали и на перевале Накерала (км 39-км 52) дороги Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури. На остальных участках указанных дорог движение осуществляется в обычном режиме.
«На 73 км автодороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили обрушился горный массив и перекрыл проезжую часть дороги. Сход камней продолжается, поэтому запрещено движение всех видов автотранспорта.
На участке Хайши-Ушгули (км 70-км 185) автодороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение прицепного, полуприцепного транспорта и автобусов вместимостью более 30 мест, движение остальных типов автотранспортных средств допускается только при использовании цепей противоскольжения. Движение транспортных средств повышенной проходимости (с двумя и более ведущими мостами) свободное.
На 38-м км участка автодороги внутреннего государственного значения (Ш-1) Батуми (Ангиса)-Ахалцихе произошел частичный обвал горного склона, из-за чего перекрыта проезжая часть дороги. В связи с этим на указанном участке запрещено движение для всех типов автотранспортных средств. Для транспртных средств высокой проходимости возможно движение по дороге, проходящей через село Акуца», — говорится в департаменте автомобильных дорог.
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