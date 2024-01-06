

7-9 января в Грузии ожидается неустойчивая погода

06.01.2024 17:24





7-8 января в отдельных районах Грузии возможны небольшие осадки. На низине Западной Грузии воздух прогреется до +16, +21 градуса, а с 9 января снова ожидается относительно холодная погода с осадками.



Информацию об этом распространяет Национальное агентство окружающей среды.



По их данным, 8-9 января на равнине Восточной Грузии днем будет +10, +15 градусов.



«Погода в Тбилиси будет без осадков, температура воздуха днем ​​+11, +13 градусов.



В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): 7-8 января ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха составит +19, +21 градус, а с 9 января пойдут дожди и похолодает.



В низинных районах Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 7-8 января погода будет теплая и без осадков, температура воздуха +18, +20 градусов, а с 9 января - пойдут дожди и похолодает.



В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 7-8 января ожидается погода без осадков, температура воздуха составит +7, +12 градусов, а с 9 января – будет дождливая погода.



В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро): 7-8 января ожидается преимущественно погода без осадков, с 9 января пойдет снег. Температура воздуха составит +3, +8 градусов.



В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани) 9 января погода местами будет с осадками, температура воздуха днем ​​составит +13, +15 градусов.



В Кахетии (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): 9 января местами пройдет дождь. Температура воздуха днем ​​ожидается +12, +14 градусов.



В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 7-8 января будет без осадков, а 9 января ожидаются осадки. Температура воздуха днем ​​составит +8, +10 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 7-8 января будет погода без осадков, а 9 января пойдет снег. Температура воздуха днем ​​составит +4, +6 градусов», - говорится в информации.





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