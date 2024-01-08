

Министр здравоохранения: В стране циркулирует обычный сезонный грипп, мы не видим оснований для паники

08.01.2024 16:10





В стране циркулирует обычный сезонный грипп, мы не видим оснований для паники - клиники не переполнены и в этом плане никакой опасности не существует, - заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили на брифинге после заседания правительства Грузии.



По его словам, в стране доступна вакцина от гриппа и получить ее может каждый.



«Вакцины против гриппа мы завезли в страну еще в начале осени. Были вакцины из нескольких компонентов, и министерство посредством различных кампаний активно призывало население сделать соответствующую прививку. То, что происходит сегодня – в стране ходит обычный сезонный грипп. Это так не только в Грузии, но и во всем мире, и сезонно достигает определенного пикового показателя, скажем, до конца января, хотя оснований для тревоги здесь нет. В основном, этот вирус может быть выражен у детей, но мы не видим ничего особенного, такого, чтобы было основание для паники», - сказал Азарашвили.



Отвечая на вопрос о возможной переполненности клиник, министр отметил, что медицинские учреждения не переполнены и опасности этого не существует.



«Клиники и не переполнены, и в этом плане нет никакой опасности или угрозы. Клиники не переполнены и вряд ли переполнятся. В стране обычный сезонный грипп. Ничего особенного не происходит», - сказал Азарашвили.





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