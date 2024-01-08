Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

9-11 января в Грузии ожидаются осадки


08.01.2024   16:22


По информации Агентства охраны окружающей среды, 9-11 января в Грузии ожидаются осадки, сильный снегопад в горах и высокогорьях (10-11 января возможен снег и на равнинной местности Восточной Грузии), туман, метель, гололед на дорогах и опасность схода лавин. На море возможен шторм до 3-4 баллов.

«Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин, на отдельных участках автодорог может быть ограничено движение транспорта.

Ожидаемые осадки на реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, а в холмистых районах – зарождение\активизацию оползнево-селевых процессов», — отмечается в информации Национального агентства охраны окружающей среды.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна