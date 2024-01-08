

9-11 января в Грузии ожидаются осадки

08.01.2024 16:22





По информации Агентства охраны окружающей среды, 9-11 января в Грузии ожидаются осадки, сильный снегопад в горах и высокогорьях (10-11 января возможен снег и на равнинной местности Восточной Грузии), туман, метель, гололед на дорогах и опасность схода лавин. На море возможен шторм до 3-4 баллов.



«Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости, метели, гололеда и опасности схода лавин, на отдельных участках автодорог может быть ограничено движение транспорта.



Ожидаемые осадки на реках Западной Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды, а в холмистых районах – зарождение\активизацию оползнево-селевых процессов», — отмечается в информации Национального агентства охраны окружающей среды.







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