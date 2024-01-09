|
|
|
На участке Гудаури-Коби запрещено движение некоторых видов автотранспорта
09.01.2024 11:21
По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за обильного снегопада на участке Гудаури (Почта)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение прицепного и полуприцепного видов транспорта.
По сообщению ведомства, движение других видов автотранспорта на указанном участке осуществляется в свободном режиме.
По информации Департамента автомобильных дорог, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Почта)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Почта)-Коби — только через лавинозащитные тоннели.
«Движение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным надзором и координацией патрульной полиции», — говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна