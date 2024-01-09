

На участке Гудаури-Коби запрещено движение некоторых видов автотранспорта

09.01.2024 11:21





По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за обильного снегопада на участке Гудаури (Почта)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение прицепного и полуприцепного видов транспорта.



По сообщению ведомства, движение других видов автотранспорта на указанном участке осуществляется в свободном режиме.



По информации Департамента автомобильных дорог, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Почта)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Почта)-Коби — только через лавинозащитные тоннели.



«Движение в указанном режиме будет осуществляться под непосредственным надзором и координацией патрульной полиции», — говорится в информации.







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