

CNN Travel включил грузинский харчо в рейтинг лучших супов мира

09.01.2024 21:15





CNN Travel назвал традиционное грузинское блюдо харчо среди 20 лучших супов мира.



«Кислый сливовый соус, который называется ткемали, придает грузинскому традиционному супу яркий и пикантный вкус. Он готовится из неспелой сливы, кислинка которой в супе уравновешивает богатый вкус жирной говядины и измельченного грецкого ореха. Аромат создается смесью специй – хмели сунели, кинзы, кориандра, чабера, черного перца и других ингредиентов», – говорится в материале.



Харчо занимает 12-е место и в рейтинге соседствует с марроканской харрирой и ланчжоуской лапшой.



В список лучших супов по версии CNN Travel также попали украинский борщ, вьетнамский фо, тайский том-ям, испанский гаспачо, японский тонкоцу рамэн и другие традиционные блюда разных стран.



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