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Двое граждан Грузии арестованы в Германии за кражу


10.01.2024   12:08


В Германии, по данным местной полиции, двое граждан Грузии были арестованы за кражу в районе Боденского озера, а третьему удалось скрыться.

По их данным, грабителями, задержанными правоохранителями во время очередной кражи, являются грузины в возрасте от 31 до 34 лет.

По имеющейся на данный момент информации, в период с 30 декабря 2022 года по 27 мая 2023 года трое грузин ограбили 9 домов, а общий ущерб составил более 20 000 евро.


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