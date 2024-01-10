

Двое граждан Грузии арестованы в Германии за кражу

10.01.2024 12:08





В Германии, по данным местной полиции, двое граждан Грузии были арестованы за кражу в районе Боденского озера, а третьему удалось скрыться.



По их данным, грабителями, задержанными правоохранителями во время очередной кражи, являются грузины в возрасте от 31 до 34 лет.



По имеющейся на данный момент информации, в период с 30 декабря 2022 года по 27 мая 2023 года трое грузин ограбили 9 домов, а общий ущерб составил более 20 000 евро.





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