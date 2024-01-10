

Показатель распространения коронавируса в Грузии сегодня 3% - замдиректора НЦКЗ

10.01.2024 14:19





Новые штаммы коронавируса (JN.1 и HV.1) в стране не зафиксированы – по степени тяжести они не отличаются от своих предшественников. Возможно, единственный в большей степени характеризуется желудочно-кишечными симптомами, в частности диареей, - сообщил в интервью «Интерпрессньюс» заместитель директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.



Как отметил Паата Имнадзе, на данном этапе ведутся переговоры для поступления в страну новых вакцин, которые будут адаптированы к новым штаммам коронавируса.



«Мы знаем, что только 50% населения привито вакциной от коронавируса. В отношении вакцин шла такая некомпетентная антипропаганда, что мы не достигли желаемого целевого уровня. Сейчас ведутся переговоры о поступлении в страну новых вакцин, которые будут адаптированы к новым штаммам коронавируса.



Сегодня у нас очень мало случаев коронавируса, однако стоит отметить, что его характеризует течение волнами. Сегодня показатель распространения коронавируса - 3%. Что касается новых штаммов коронавируса (JN.1 и HV.1), то в стране эти штаммы пока не зафиксированы. Клиническое его течение в плане тяжести не отличается от предшественников. Возможно, единственный из них немного больше характеризуется желудочно-кишечными симптомами, в частности, диареей.



Нужно отметить, что у него больший потенциал распространения. В целом, никогда нет оснований для паники, все требует рационального подхода. Защищать себя, как можем, носить маску, мыть руки всегда хорошо, будь то коронавирус или другая инфекция», - отметил Имнадзе.





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