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Движение автотранспорта на автодороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе частично ограничено
10.01.2024 19:35
Из-за схода на автодороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе земляной массы движение автотранспорта частично ограничено. Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог.
Согласно тому же сообщению, ведется расчистка дороги.
«В результате сильного дождя на 152-м километре автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сошла масса земли, из-за чего движение автотранспорта на данном участке частично ограничено.
На месте мобилизована техника и в интенсивном режиме ведется очистка дороги, чтобы движение транспорта полностью восстановилось в кратчайшие сроки», - говорится в информации.
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