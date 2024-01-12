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Из-за непогоды не удалось выполнить несколько рейсов из Тбилисского международного аэропорта
12.01.2024 11:33
Из-за плохой погоды не были выполнены несколько рейсов из Тбилисского международного аэропорта.
В частности, отменено несколько рейсов в Стамбул, Мюнхен, Ригу, Дубай и Баку. Кроме того, были отменены рейсы из Стамбула в Тбилиси.
Среди отмененных рейсов несколько регулярных рейсов из Тбилиси в стамбульский аэропорт им. Сабихи Гёгчен.
Вместе с тем, из-за непогоды были отменены и рейсы из аэропорта «Гёгчен» в Тбилиси, которые должны были выполнять авиалайнеры, принадлежащие «Пегас» и Turkish Airlines. Один из регулярных рейсов Turkish Airlines (направление Тбилиси-Стамбул) задержан на несколько часов, пассажиры ожидают посадки на рейс в аэропорту.
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