

Из-за снегопада и гололеда введены ограничения движения на дороге Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили

12.01.2024 14:00





Из-за снегопада и гололеда на участке км70 - км185 (Хаиши-Ушгули) автодороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение прицепного, полуприцепного автотранспорта и автотранспортных средств категории М3 с числом мест более 22 (кроме места водителя), предназначенных для перевозки пассажиров.



Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры.



По их же данным, на участке км100 - км185 (Лахамула-Ушгули) движение легковых автомобилей разрешено с использованием цепей противоскольжения. Движение автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное.



На участке автодороги км1-км70 (Зугдиди-Хаиши) движение автотранспорта свободное.





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