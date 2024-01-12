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Азербайджан подарил Грузии еще 16 джейранов
12.01.2024 16:05
Азербайджан передал Грузии еще 16 джейранов – редких животных из рода газелей, восстановлением популяции которых Тбилиси занимается последнее десятилетие. Об этом сообщает Национальное агентство охраняемых территорий.
Джейранов выпустили на охраняемой территории Самухи в муниципалитете Дедоплисцкаро недалеко от азербайджано-грузинской границы.
Джейраны – предмет особой заботы грузинских зоологов. До 60-х годов прошлого века в долине Самухи существовала большая популяция этих животных. Однако из-за урбанизации и браконьерства джейраны стали исчезать.
Программу по восстановлению популяции начали в 2013 году. Тогда из Национального парка Ширваани в Азербайджане в страну привезли десять джейранов. Сейчас их в Грузии уже более 300.
За животными ведется наблюдение, а также принимаются меры с целью обеспечения безопасной среды обитания. Проект поддерживает Всемирный фонд дикой природы (WWF).
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