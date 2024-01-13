

Снег, дождь, метель, мороз – прогноз погоды в Грузии на выходные

13.01.2024 17:41





По данным Национального агентства по охране окружающей среды, 13-14 января температура значительно понизится по всей стране. Погода ухудшится со второй половины дня 12 января. Ожидаются осадки – преимущественно в виде снега, местами сильный снегопад и метель. Ожидается гололед на дорогах и замерзание линий электропередачи. 14-15 января ночью мороз усилится.



Температура в столице 13 января составит 1-4 градуса, а 15 января опустится до -2 градусов. На море возможен штормовой нагон силой 3-4 балла.



«Ожидаемое понижение температуры воздуха до -3, -5 градусов в равнинных районах Западной Грузии может нанести ущерб цитрусовым культурам (особенно лимонам»), — сообщили в Национальном агентстве по охране окружающей среды.



В зависимости от ожидаемой погоды движение на отдельных участках автодорог может быть ограничено.





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