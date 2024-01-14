

Из-за обильного снега в Телави приостановлена работа общественного транспорта

14.01.2024 14:46





В Телави из-за снега ограничено движение муниципального транспорта.



По словам первого заместителя госудаственного уполномоченного в Кахетии Платона Калмахелидзе, в городе мобилизована спецтехника и проводится уборка центральных улиц.



«Самые обильные осадки в регионе выпали в Телави. В целях безопасности населения работа общественного транспорта временно приостановлено, движение будет частично восстановлено после расчистки дорог», — сообщил Калмахелидзе.



Обильный снегопад в течение всей ночи выпал на трассе Телави-Гомбори-Вазиани. Проезд через перевал разрешен только транспортным средствам на зимней резине. Движение транспорта на указанном участке дороги контролируется патрульной полицией.



В регионе Кахетии действуют некоторые ограничения на соединительных дорогах между муниципалитетами, где из-за обильных осадков и морозов в некоторых местах образовался гололед.



Дорожное управление в интенсивном режиме обрабатывает дороги песком и технической солью.







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