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Из-за обильного снега в Телави приостановлена работа общественного транспорта
14.01.2024 14:46
В Телави из-за снега ограничено движение муниципального транспорта.
По словам первого заместителя госудаственного уполномоченного в Кахетии Платона Калмахелидзе, в городе мобилизована спецтехника и проводится уборка центральных улиц.
«Самые обильные осадки в регионе выпали в Телави. В целях безопасности населения работа общественного транспорта временно приостановлено, движение будет частично восстановлено после расчистки дорог», — сообщил Калмахелидзе.
Обильный снегопад в течение всей ночи выпал на трассе Телави-Гомбори-Вазиани. Проезд через перевал разрешен только транспортным средствам на зимней резине. Движение транспорта на указанном участке дороги контролируется патрульной полицией.
В регионе Кахетии действуют некоторые ограничения на соединительных дорогах между муниципалитетами, где из-за обильных осадков и морозов в некоторых местах образовался гололед.
Дорожное управление в интенсивном режиме обрабатывает дороги песком и технической солью.
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