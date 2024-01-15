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Отправление поезда из Батуми в Тбилиси задержалось на час


15.01.2024   19:50


Сегодня, 15 января, поезд Батуми-Тбилиси, который должен был отбыть в столицу страны в 17:20 часов, отправился с железнодорожного вокзала Батуми с опозданием на час.

По данным издания «Батумелеби», пассажиры поезда были проинформированы о том, что задержку отправления вызвала нестабильность электроснабжения.

В «Грузинской железной дороге» (ГЖД) подтвердили, что причиной задержки стала проблема с напряжением.


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