

Отправление поезда из Батуми в Тбилиси задержалось на час

15.01.2024 19:50





Сегодня, 15 января, поезд Батуми-Тбилиси, который должен был отбыть в столицу страны в 17:20 часов, отправился с железнодорожного вокзала Батуми с опозданием на час.



По данным издания «Батумелеби», пассажиры поезда были проинформированы о том, что задержку отправления вызвала нестабильность электроснабжения.



В «Грузинской железной дороге» (ГЖД) подтвердили, что причиной задержки стала проблема с напряжением.





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