|
|
|
Отправление поезда из Батуми в Тбилиси задержалось на час
15.01.2024 19:50
Сегодня, 15 января, поезд Батуми-Тбилиси, который должен был отбыть в столицу страны в 17:20 часов, отправился с железнодорожного вокзала Батуми с опозданием на час.
По данным издания «Батумелеби», пассажиры поезда были проинформированы о том, что задержку отправления вызвала нестабильность электроснабжения.
В «Грузинской железной дороге» (ГЖД) подтвердили, что причиной задержки стала проблема с напряжением.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна