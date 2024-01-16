

МИД подтверждает гибель гражданина Грузии в результате взрыва в Баку

16.01.2024 12:51





В Министерстве иностранных дел сообщают, что гибель гражданина Грузии в результате взрыва в Баку подтвердилась.



Как сообщили в ведомстве, посольство Грузии в Азербайджане находится на связи с членами семьи погибшего.



«Факт гибели гражданина Грузии подтвердился. Посольство Грузии в Азербайджанской Республике находится на связи с членами семьи погибшего», - говорится в информации.



Напомним, вчера в одном из цехов в столице Азербайджана Баку произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 7 человек и 24 пострадали.



По данным азербайджанских СМИ, причина взрыва пока неизвестна.





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