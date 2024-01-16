

Российские пограничники задержали женщину, которая пыталась ввезти в Грузию яйцеклетки

16.01.2024 14:28





Российские пограничники задержали 36-летнюю гражданку России, которая пыталась ввезти в Грузию биологический материал, яйцеклетки для экстракорпорального оплодотворения. Задержание произошло на таможне Владикавказа.



Как сообщает телеграм-канал Mash, женщина направлялась в Грузию, так как в стане процедура экстракорпорального оплодотворения стоит дешевле чем в РФ, однако она не имела при себе документов, необходимых для легальной транспортировки указанного биоматериала.



Женщине грозит уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов». Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф один миллион рублей [около $10 тысяч].





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





