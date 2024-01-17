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В Грузии не осталось вакцин против COVID
17.01.2024 16:45
На сегодняшний день в Грузии нет доз вакцины против ковида. По имеющейся информации, вакцины (Pfizer, Sinovac, Sinopharm) просрочены и списаны.
«Необходимость в вакцинах существует… Насколько я знаю, переговоры ведутся... Я вижу необходимость в вакцине, тем более что во всем мире наблюдает рост (случаев инфицирования)», — сказал грузинской службе Радио Свобода директор тбилисского Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.
По горячей линии Национального центра по контролю над заболеваниями подтверждают, что в Грузии больше не осталось вакцины от коронавируса.
«По имеющейся информации, вакцины больше нет в наличии. Она просрочена и ее списали... Если бы осталась хоть одна доза, она бы появилась в электронной программе», — отвечают по горячей линии.
Грузинская служба Радио Свобода поинтересовалась, планирует ли государство импортировать вакцины. Ни в Минздраве, ни Национальном центре по контролю над заболеваниями не ответили на вопросы.
«Не могу вам сказать, у нас нет информации, насколько это запланировано», — отвечают операторы горячей линии, имеющие доступ к базам по иммунизации всей страны.
Уже больше года Минздрав не публикует ежемесячную информацию о случаях инфицирования ковидом. После начала пандемии в Грузию были завезены миллионы доз вакцины. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил в июле 2021 года: «Вакцины были проблемой, но нам удалось доставить больше вакцин, чем необходимо».
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