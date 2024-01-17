Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Прокуратура предъявила обвинение сотруднику мэрии Ткибульского муниципалитета


17.01.2024   17:39


Прокуратура Грузии предъявила обвинение сотруднику мэрии Ткибульского муниципалитета по факту семейного насилия в Ткибули.

Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии.

По их сообщению, следствием, проведенным МВД, установило, что 15 января, в вечерние часы, обвиняемый, в собственном доме, в состоянии алкогольного опьянения, по мотиву нетерпимости по гендерному признаку, применил физическое насилие к своей жене в присутствии их несовершеннолетних детей во время взаимной ссоры.

«Правоохранители задержали обвиняемого в тот же день. Ему предъявлено обвинение по «б» подпункту статьи 126 прим УК Грузии (насилие одного члена семьи в отношении другого члена семьи по мотиву нетерпимости по гендерному признаку, повлекшее физическую боль и совершенное в присутствии несовершеннолетнего).

Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу в установленный законом срок», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна