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Прокуратура предъявила обвинение сотруднику мэрии Ткибульского муниципалитета
17.01.2024 17:39
Прокуратура Грузии предъявила обвинение сотруднику мэрии Ткибульского муниципалитета по факту семейного насилия в Ткибули.
Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии.
По их сообщению, следствием, проведенным МВД, установило, что 15 января, в вечерние часы, обвиняемый, в собственном доме, в состоянии алкогольного опьянения, по мотиву нетерпимости по гендерному признаку, применил физическое насилие к своей жене в присутствии их несовершеннолетних детей во время взаимной ссоры.
«Правоохранители задержали обвиняемого в тот же день. Ему предъявлено обвинение по «б» подпункту статьи 126 прим УК Грузии (насилие одного члена семьи в отношении другого члена семьи по мотиву нетерпимости по гендерному признаку, повлекшее физическую боль и совершенное в присутствии несовершеннолетнего).
Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу в установленный законом срок», - говорится в информации.
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