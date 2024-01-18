

В Грузии спустя полтора года возобновились коммерческие полеты на парапланах

18.01.2024 22:27





В Гудаури, Бакуриани и Ананури возобновлены коммерческие полеты на парапланах после перерыва в полтора года.



Глава Федерации парапланеризма Ираклий Капанадзе сообщил BM.ge, что пока доступны только эти три пространства. Федерация ждет разрешений по еще около десяти локациям в Грузии.



Летную квалификацию на данный момент имеет до 70 человек, и еще несколько десятков в процессе получения лицензии.



Полёты на парапланах ранее никак не регулировались в Грузии. Они были запрещены в 2022-м году , после трагедии с падением вертолёта в Гудаури, который вылетел за упавшими парапланеристами. Тогда погибли 8 человек — экипаж, спасатели и врачи. Кроме этого, в 2022 году произошло ещё несколько падений парапланов, закончившихся смертями и серьёзными травмами. После этого правительство заявило о необходимости введения правил для полетов.



В мае прошлого года правительство утвердило регламенты и правила полетов, после чего парламент внес поправки в закон «О воздушном транспорте».



Одновременно поправки были внесены в Кодекс административных правонарушений — штраф за полет без лицензии составляет 1500 лари или конфискация аппарата. Повторное нарушение увеличивает штраф в два раза. Вылет за пределы разрешенной территории — штраф 2000 лари в случае коммерческого полета и 1500 лари — тренировочно-спортивного.



Источник: Новости - Грузия

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