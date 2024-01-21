

В России горит терминал морского торгового порта

21.01.2024 11:24





В порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар на территории терминала компании "Новатэк", персонал эвакуирован. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает РИА Новости.



"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса", - написал он в своем Telegram-канале.



Дрозденко добавил, что в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Причина пожара не называется.





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