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В России горит терминал морского торгового порта


21.01.2024   11:24


В порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар на территории терминала компании "Новатэк", персонал эвакуирован. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает РИА Новости.

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса", - написал он в своем Telegram-канале.

Дрозденко добавил, что в Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Причина пожара не называется.


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