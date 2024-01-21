

В Риме задержаны трое граждан Грузии

21.01.2024 16:53





В столице Италии – Риме задержаны трое граждан Грузии и один гражданин Литвы по обвинению в попытке ограбления. Информацию об этом распространяют местные СМИ.



Как сообщается, правоохранители задержали подозреваемых при попытке проникнуть в квартиру. При задержании один из них пытался оказать сопротивление.



По данным итальянских СМИ, задержаны лица в возрасте от 33 до 52 лет, которые были ранее судимы.





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