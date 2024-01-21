

Полицейского в Грузии посадили на семь лет после ссоры с зятем главы МВД

21.01.2024 18:39





Осужденный за получение взятки инспектор патрульной полиции Андрия Сихарулидзе утверждает, что дело против него было сфабриковано по поручению родственника главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».



Бывшего патрульного инспектора Сихарулидзе приговорили к семи годам тюрьмы. Он отбывает наказание в руставской тюрьме.



На одном из заседаний Сихарулидзе рассказал шокирующую историю, которая могла не только перевернуть ход следствия, но и стать поводом для начала уголовного дела против полицеского руководства. Суд не придал ей внимания.



Что сказал бывший полицейский?

Согласно показаниям бывшего полицейского, зять министра Зоба Миханашвили был остановлен в столичном районе Вазисубани 25 февраля 2023 с требованием пройти проверку на алкоголь — в ответ тот устроил дебош. Машина, которой управлял Миханашвили, была зарегистрирована на его супругу, сестру главы МВД Цицино Гомелаури.



«Прибыло подкрепление… Я разъяснил Зобе Миханашвили, что, если он продолжить ругань, будет задержан в административном порядке, и, поскольку он уклонился от проверки на алкоголь, ему будет выписана штрафная квитанция, на что он продолжил указанные действия. После я отошел, проверял территорию. Я позвонил моему командиру Левану Циклаури и доложил о том, что происходило. Когда он спросил у меня имя и фамилию водителя, а я сказал, что это Зоба Миханашвили, он поменялся в голосе: «Прошу, садитесь быстрее в машину и убегайте. Вообще ничего не говорите, не обращайте внимание и уходите оттуда… Считайте, что это мой племянник….



Когда я вернулся, Зоба Миханашвили уже перешел на оскорбление моих сотрудников, вел себя неадекватно, вызывал нас подраться. Было видно, что он находиться в состоянии опьянения. Я ему объяснил, что мой командир Леван Циклаури попросил отпустить его, на чем мы договорились, сели в машину и уехали», — заявил Сихарулидзе в суде.



Чуть позже, как утверждает осужденный, начальство вызвало его в главное управление патрульной полиции, где в присутствии непосредственно Миханашвили от него требовали принести извинения. Тогда же зять министра потребовал немедленно уволить Сихарулидзе, а других сотрудников, которые находились с ним во время проверки, отправить патрулировать метро.



По словам Сихарулидзе, спустя некоторое время он стал получать угрозы. Неизвестные обещали убить его ребенка и показать супруге компрометирующие видео.



Затем, 25 марта, по словам Сихарулидзе, он встретил Миханашвили в компании своего начальства и родственник Гомелаури пригрозил ему задержанием: «Как ты на меня вешал наручники, так и тебя задержат».



Задержание Сихарулидзе и вопросы защиты

Спустя еще несколько дней Сихарулидзе задержали. По версии следствия, он взял 300 лари с женщины, которая представилась маклером и попросила его выяснить адреса нескольких граждан по полицейской базе.



Сихарулидзе признает, что предоставил эту информацию, но получение взятки отрицает. Следствие же утверждает, что деньги перечислили, но не напрямую, а через его соседку.



Адвокаты полагают, что Сихарулидзе подставили, отправив к нему агента под видом маклера. Также, по данным защиты, – сын соседки вскоре после этого как раз устроился на работу в полицию.



Зобе Миханашвили назвал «ложью» и «глупостью» информацию, которую патрульный инспектор озвучил на суде. Он объяснил журналистам, что разведен с родственницей главы МВД.



Комментариев от официальных структур по поводу сюжета «Пирвели» до сих пор не поступало.



Источник: Новости - Грузия

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