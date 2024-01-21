

Звезды мирового джаза выступят на фестивале в Гудаури

21.01.2024 18:59





Международный джазовый фестиваль Winter Jazz пройдет на горнолыжном курорте Гудаури 24-25 февраля, сообщают организаторы мероприятия.



Хедлайнер фестиваля – композитор и импровизатор мирового класса Скотт Кинси. Вместе со своей группой американский клавишник представит грузинским слушателям альбом «We Speak Luniwaz».



Среди участников Winter Jazz также госпел исполнитель Кенни Бобиен (Kenny Bobien), вокалист Джош Милан (Josh Milan), мультиинструменталист Кейди Тэтхем (Kaidi Tatham), американский хаус-мастер DJ Spen и французский ди-джей Грег Готье (Greg Gauthier).



Фестиваль будет проходить на территории, прилегающей к гостинице Carpe Diem. Билеты на мероприятие поступят в продажу в ближайшее время.



Winter Jazz – проект компании Eastern Promotion, которая уже два десятилетия привозит в Грузию звезд джаза мировой величины и устраивает самые успешные в регионе джаз-фестивали.



Зимний джаз-фестиваль проводится уже в четвертый раз, но Гудаури его принимает впервые.



Партнеры мероприятия — Национальная администрация туризма и «Агентство горных трасс».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





