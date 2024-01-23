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Судно под руководством грузинского капитана спасло в Средиземном море 34 мигранта
23.01.2024 21:33
Экипаж судна Lider Halil под руководством грузинского капитана Важи Джангвеладзе спас от гибели в Средиземном море 34 мигранта.
По сообщению Агентства морского транспорта Грузии, 20 января с судном Lider Halil связались спасатели с острова Крит и сообщили о находящейся рядом с ними лодке с мигрантами. Поисково-спасательная операция продолжалась три часа.
Трое из 14 членов экипажа – грузинские моряки: капитан Важа Джангвеладзе, старший помощник Родам Путкарадзе и второй механик Дживан Гургенидзе,
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