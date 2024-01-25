

Высший совет юстиции отберет кандидатов на должность судьи Верховного суда

25.01.2024 12:33





Высший совет юстиции Грузии начинает процедуру отбора кандидатов для представления в парламент Грузии на должность судьи Верховного суда Грузии. Это решение принял Высший совет юстиции.



По информации Высшего совета юстиции, заявления на три вакансии судей Верховного суда будут приниматься в электронной форме с 25 января по 15 февраля 2024 года.





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