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В Тбилиси на улице Орбелиани убит молодой мужчина


25.01.2024   22:08


На улице Орбелиани в Тбилиси произошло убийство. По имеющейся информации, молодого мужчину ранили холодным оружием, и он скончался до того, как его доставили в клинику.

Причины случившегося пока неизвестны.

Как сообщили «IPN» в МВД, расследование ведется по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.


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