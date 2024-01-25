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В Тбилиси на улице Орбелиани убит молодой мужчина
25.01.2024 22:08
На улице Орбелиани в Тбилиси произошло убийство. По имеющейся информации, молодого мужчину ранили холодным оружием, и он скончался до того, как его доставили в клинику.
Причины случившегося пока неизвестны.
Как сообщили «IPN» в МВД, расследование ведется по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.
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