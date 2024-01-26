

На участке Гудаури-Коби запрещено движение прицепного и полуприцепного видов транспорта

26.01.2024 11:04





«Из-за сложных метеоусловий (метель и ограниченная видимость) на участке Гудаури (Почта)-Коби автомобильной трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение прицепного и полуприцепного видов транспорта», — говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог.



По сообщению ведомства, движение остальных видов автотранспорта свободное.



«По информации Национального агентства охраны окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Почта)-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме. На участке Гудаури (Почта)-Коби только через лавинозащитные тоннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным надзором и координацией патрульной полиции», — говорится в информации Департамента автомобильных дорог.





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