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Мэрия Тбилиси: Несколько 18-метровых автобусов курсируют по столице в тестовом режиме


27.01.2024   18:55


По информации мэрии Тбилиси, по столице в тестовом режиме курсируют несколько 18-метровых автобусов.

Сообщается, что столичная мэрия распространит информацию об избранном маршруте в ближайшее время.

Как известно, 18-метровые автобусы до конца года полноценно войдут в эксплуатацию в Тбилиси и будут обслуживать население.


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