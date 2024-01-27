

Мэрия Тбилиси: Несколько 18-метровых автобусов курсируют по столице в тестовом режиме

27.01.2024 18:55





По информации мэрии Тбилиси, по столице в тестовом режиме курсируют несколько 18-метровых автобусов.



Сообщается, что столичная мэрия распространит информацию об избранном маршруте в ближайшее время.



Как известно, 18-метровые автобусы до конца года полноценно войдут в эксплуатацию в Тбилиси и будут обслуживать население.





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